Вагид Алекперов — президент ЛУКОЙЛ посетил Ашхабад и, встретившись с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, выразил готовность участвовать в разработке азербайджано-туркменского месторождения «Достлуг». По сообщению СМИ предложение воспринято позитивно, но остаются вопросы, которые предстоит прояснить, чтобы побыстрей запустить проект в работу:

1. Согласно политике ЛУКОЙЛ кампания приняла решение участвовать в проектах, в которых является оператором, но разработка данного месторождения может стать эффективным лишь с опорой на созданную рядом инфраструктуру АЧГ и ШАХДЕНИЗ. Операторами этих проектов выступает англо-британский ВР. Как это совместить?

2. С учетом роли Анкары в достижении компромисса по спорному месторождению «Достлуг» Турции должен быть отведен пай в будущем консорциуме. Ашхабад бес сомнения захочет обеспечить значительное присутствие и своего долговременного партнера на Каспии — малазийский Petronas. Кстати, эта кампания перекупила большую долю норвежской Statoil в нашем проекте ШАХДЕНИЗ. О целесообразности участия ВР я говорил выше. Очевидно, что значительная доля проекта «Достлуг» будет закреплена за государственными нефтяными кампаниями Азербайджана и Туркменистана.

3. Открытый вопрос с финансированием проекта. Энергетические кампании из-за снижения добычи нефти и газа, обвалом цен на рынке в период пандемии кароновируса, терпят колоссальные убытки. Свободных средств у них нет. Банки из-за повсеместного помешательства на «зеленую энергетику» кредитовать новые нефте-газовые проекты не хотят. Ашхабад испытывает известные валютно-финансовые трудности. Да и Баку, хотя и располагает большими валютно-финансовыми резервами, но согласно действующему правилу их нельзя вкладывать в нефте-газовые проекты, а в добавок нам предстоят огромные расходы на восстановление освобожденных тот армянской оккупации территорий Карабаха.

Приведенные выше вопросы не являются неразрешимыми. Просто если освоение месторождения не хотят отложить в долгий ящик, за их решение необходимо приниматься немедленно, формировать работающий консорциум и действовать. Достижение соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном по размежеванию интересов на Каспии является историческим и его нужно закрепить как можно скорей подписанием соответствующего соглашения по разработке месторождения «Достлуг». Одновременно Баку и Ашхабаду важно выработать согласованную позицию для начала переговоров с Тегераном, так как размежевать наши сектора на Каспии с Ираном еще предстоит.

При всех случаях обеспечение мира и сотрудничества на Каспии — это огромное достижение и можно лишь приветствовать шаг, сделанный Баку и Ашхабадом посредством компромиссного меморандума о совместном использовании пограничного месторождения «Достлуг».

Расим Мусабеков

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Minval.az