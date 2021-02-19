Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность возвращения граждан в места их постоянного проживания, движения гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор.

Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52659 человек.

С личным составом наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке проводятся занятия и тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

Все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков.

Minval.az