Украина для России является суверенным, но недружественным государством, заявляют в Кремле.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, «мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства». «Это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и государство, которое пока не может справиться с этой проблемой или не хочет справиться путем выполнения минского комплекса мер», — пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия признает, безусловно, украинское государство, но «с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих самых западных стран».

Minval.az