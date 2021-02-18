Российская актриса Екатерина Шпица высказала непопулярную точку зрения по поводу ситуации с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, осуждённым за изнасилования и харассмент. Своим мнением она поделилась в интервью с Антоном Красовским. По мнению актрисы, многие её зарубежные коллеги кинулись массово жаловаться на приставания со стороны Вайнштейна, хотя наверняка некоторым из них это было выгодно.

«Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку», — приводит слова актрисы RT.

Шпица предположила, что некоторые жертвы Вайнштейна могли решиться на откровения, поскольку «исчерпали свой творческий лимит» и стали никому не нужны.

«Может быть, решили присоединиться, может быть, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное», — добавила Екатерина.

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