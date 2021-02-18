Турция готова поддержать Азербайджан не только на поле боя, но и в вопросе восстановления и возрождения освобожденных от армянской оккупации земель.

Об этом вице-президент Турции Фуат Октай сказал на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Президентском комплексе в Анкаре, передает Anadolu.

Октай отметил, что в Турции решительно поддерживают братский Азербайджан в вопросе освобождения Нагорного Карабаха от 30-летней оккупации.

По его словам, Турция и Азербайджан на деле докажут, что являются «одной нацией, двумя государствами».

«Нам предстоит свершить сообща еще немало дел», — подчеркнул вице-президент Турции.

В свою очередь, Асадов отметил, что Баку признателен Анкаре за поддержку не только в ходе войны в Карабахе, но и в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Minval.az