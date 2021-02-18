Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении 200-летия Ашуга Алескера».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проведении 200-летия Ашуга Алескера».
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2021/02/18 16:18
Раздел: Новость
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