Совершенное военно-политическим руководством Армении следует расценивать как грубое нарушение положений международных документов и наложить соответствующие санкции. Об этом говорится в комментарии Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.

Подчеркивается, что по сообщениям СМИ, в недавнем интервью каналу Armnews экс-президент Армении Серж Саргсян открыто признал, что во время Второй Карабахской войны армянские военные преднамеренно наносили удары по гражданским населенным пунктам в азербайджанском городе Гянджа. В то же время Саргсян в своем интервью затронул вопрос использования оперативно-тактической баллистической ракеты «Искандер» армянской стороной во время Второй Карабахской войны и сообщил, что эта ракета была применена на последнем этапе войны в направлении Шуши.

«Это вновь подтверждает, что удары, нанесенные Арменией с использованием запрещенного вооружения по населенным мирными жителями пунктам Азербайджана, находящимся далеко от зоны боевых действий, привели к многочисленным жертвам. В результате погибли 94 мирных человека, в том числе 12 детей, были ранены 414 человек, из которых 54 были детьми. Четыре ребенка потеряли обоих родителей. Несмотря на это, армянская сторона сегодня продолжает попытки ввести в заблуждение мировое сообщество, распространяя ложную информацию о конфликте, и такой подход подрывает процесс достижения мира после конфликта.

Все это должно быть расценено как грубое нарушение нынешним военно-политическим руководством Армении положений Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним, в частности IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенции о правах ребенка и других международных документов, должны быть применены соответствующие санкции», — приводит комментарий Алиевой «Тренд».

Minval.az