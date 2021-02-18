Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава региона на своей странице во «ВКонтакте», передает Lenta.

По словам Кадырова-старшего, кампания была организована под пристальным вниманием избирательной комиссии с соблюдением всех нормативных процедур. «В голосовании приняли участие учащиеся 3-11-х классов, учителя и администрация Центра образования. Из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента)», — говорится в сообщении.

Глава Чечни отметил, что его 13-летний сын с первого класса активно участвует в общественной жизни школы, имеет спортивные успехи и в совсем юном возрасте стал хафизом — выучил Коран наизусть.

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