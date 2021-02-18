В Баку арестована директор туристической компании ООО Аvangard Travel Егяна Нагиева, совершившая мошенничество на 2 млн манатов.

Как пишет Qafqazinfo, вместе со своим мужем Адалятом Нагиевым, который является учредителем этой компании, они выдавали себя за лиц, долгое время работающих в туристической отрасли, и давали гражданам ложные обещания по организации совместной бизнес-деятельности, от которой они получат высокий доход.

На основании поступивших в Генпрокуратуру обращений о получении Нагиевой у граждан обманным путем денежных средств под предлогом организации туров в зарубежные страны, в отношении женщины и ее мужа было возбуждено уголовное дело.

Minval.az