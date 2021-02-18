Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен .

«Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз российской вакцины «Спутник V», но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения», — пояснила фон дер Ляйен.

«Это вопрос, на который должен быть дан ответ», — подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она напомнила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию «Спутник V», и для ее подачи необходимо предоставить «полный пакет данных».

Minval.az