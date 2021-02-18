Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет.

Он родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института.

Закончил Мягков Школу-студию МХАТ в 1965 году (курс В. П. Маркова) и был принят в труппу театра «Современник».

Одной из первых работ актёра на сцене «Современника» стала роль Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому. Именно в этой роли его заметил Элем Климов и предложил главную роль в картине «Похождения зубного врача» — дебют Мягкова в кино.

Но первой серьёзной ролью молодого артиста стала роль Алёши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы», вышедшей на экраны 1969 году. В театре в это время Мягков был занят в спектаклях «На дне» (Барон), «Обыкновенная история», «Балалайкин и К».

В 1975 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Мягков в роли Жени Лукашина очаровал своей игрой всю страну, и популярность актёра тогда была просто фантастической. Другой прекрасной ролью Мягкова у Эльдара Рязанова стал Новосельцев в комедии «Служебный роман», вышедшей в 1977 году. Вместе с Алисой Фрейндлих они составили великолепный актёрский дуэт.

В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976), «Гараж» (1980), «Гонки по вертикали» (1983), «Жестокий романс» (1984).

В 1990-х годах снимался мало, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии. Среди его работ в этот период можно отметить драматическую ленту Глеба Панфилова «Мать» (1990), комедию Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), политический детектив Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью» (1998).

Автор нескольких детективом, по одному из них «Сивый мерин» поставлен фильм. Увлекался портретной живописью, причем портреты — например, Горбачева и Волчек — висят у них дома.

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