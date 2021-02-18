Инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в период с 1 по 18 февраля задержаны 3 партии свежих томатов общим весом 50,4 т из Азербайджана.

Овощи были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации из-за обнаружения в них опасного карантинного объекта – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

Основанием для задержания партий стало лабораторное заключение подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР».

Грузы возвращены обратно в Азербайджан, сообщает управление.

Minval.az