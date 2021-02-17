Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods. Об этом сообщает Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на документ, появившийся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла. В пояснительной записке к изобретению говорится, что наушники как устройство существуют более ста лет и их строение остается неизменным. «Есть потребность в улучшении конструкции и характеристик наушников», — отмечает представитель компании.

Инженеры компании предлагают использовать в наушниках стеклянные чашечки и уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл. «Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат», — говорится в описании заявки. Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.

Изучившие патентную заявку журналисты отметили, что в документе не упоминается тот факт, что стекло может улучшить акустические свойства гарнитуры. «Стекло может блокировать определенные звуки и пропускать некоторые частоты», — уточнили авторы.

Apple не окажется первым производителем гаджетов на рынке, который использовал стекло при производстве аудиотехники. В частности, в наушниках HD 820 от компании Sennheiser используется стекло для обеспечения реалистичного звучания.

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