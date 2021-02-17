Россия не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в среду, передает ТАСС.

«Этот выбор [народа] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — подчеркнул он.

Путин заметил, что в этом вопросе все парламентские фракции демонстрируют общие подходы. Президент рассчитывает, что они и впредь будут занимать твердую и уверенную государственную позицию. «Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе», — сказал глава государства, призвав постоянно поддерживать этот авторитет, работая не только со сторонниками, но и с оппонентами, с политически нейтральными людьми.

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