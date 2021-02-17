Азербайджан не станет поднимать армию, чтобы начать антитеррористическую операцию в своем карабахском регионе.

Об этом сказал российский общественный деятель, историк Дмитрий Верхотуров.

«Не думаю, что это будет именно крупномасштабная операция. Это типичная задача для спецназа — серия секретных рейдов. За них рано или поздно возьмутся или российский, или азербайджанский спецназ», — приводит его слова портал Axar.az.

По его словам, это лишний элемент в новой картине региона.

«Данные антитеррористические операции будут тихими и незаметными для публики», — подытожил эксперт.

Minval.az