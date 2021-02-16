Армянские и азербайджанские военнослужащие расположились на территории телевышки села Чакатен в Зангезуре (Сюникская область) буквально в нескольких метрах друг от друга. Об этом, обрисовывая ситуацию в области, рассказал Sputnik Армения уже бывший глава администрации Чакатена Усик Саруханян.

Саруханян пока де-факто исполняет обязанности старосты в виду отсутствия нового главы администрации.

«Ситуация пока спокойная, все идет своим чередом. Но они [азербайджанские военные] слишком близко расположились. Сельчане когда их видят, это их немного… смущает. Вон — у вышки, азербайджанцы и армяне на расстоянии 2-3 метров друг от друга», — рассказал Саруханян.

Границу провели через здание телевышки у села. Сейчас телевизионную антенну перенесли в другое место. Осталась антенна мобильного оператора Ucom, но ее тоже вскоре перенесут.

Территория, где стояла вышка, превратилась в нейтральную зону, обе стороны расположились здесь.

«Вышку, наверное, на другой стороне села поставим. Смотря по ситуации», — сказал Саруханян, отметив, что решение должно принимать руководство.

Новые позиции почти прилегают к селу. Часть домов находится по одну сторону холма, позиции азербайджанцев — по другую. От вышки, где расположились азербайджанцы, до ближайшего сельского дома около 250 метров по прямой.

Протяженность фактической границы вокруг территорий села составляет около 30 км.

Minval.az