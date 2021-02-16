Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил центр беспилотных летательных аппаратов, который находится в ведении МВД республики, передает государственной информагентство Туркменистана.

Глава государства ознакомился с образцами различных видов БПЛА.

Бердымухамедову рассказали о специфике использования беспилотной авиации в различных сферах.

Президент Туркменистана также осмотрел генплан строительства центра беспилотных аппаратов и проекты объектов, запланированных к возведению.

Бердымухамедову, в частности, показали проекты ангаров для летной и автотранспортной техники, отделений с пунктом управления и автоматического управления самолетами, наблюдательного пункта и электроподстанции.

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