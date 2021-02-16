Турецкая армия завершила четырехлетнюю операцию по уничтожению объектов террористов РКК в районе Гара на севере Ирака.

Операция, получившая названием Pençe Kartal-2 («Коготь орла»), была начата Вооруженными Силами Турции 10 февраля в 02.55 по местному времени с нанесения массированных авиаударов по объектам террористов, пишет Anadolu.

Командование ВС Турции разработало детальный план операции, а силы специального назначения провели интенсивные учения в районах, схожих по рельефу с иракской Гарой. Воздушные удары не прекращались на протяжении четырех дней.

С различных авиабаз Турции взлетел 41 самолет, а пилоты получили четкие координаты объектов террористов.

В операции были задействованы также самолеты радиоэлектронной разведки, самолеты-дозаправщики и ударные беспилотные летательные аппараты.

Были уничтожены более 50 объектов террористов РКК, в том числе укрытия и склады. Вслед за воздушными ударами на вертолетах CH-47 Chinook был высажен десант.

Десантники уточняли координаты террористов и передавали командованию ВВС.

В числе прочих была обнаружена пещера с тремя входами из 9 «отделениями». Полы в пещере были забетонированы, а часть отсеков закрыта железными дверьми.

Часть террористов укрылась в пещере и ее пришлось брать боем. Именно здесь и были обнаружены тела 13 граждан Турции, похищенных ранее террористами.

За четыре дня операции были нейтрализованы 53 террориста, 51 убит, двое схвачены ранеными.

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