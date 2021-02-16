Несколько пророссийских неправительственных организаций, действующих в Грузии, просят премьер-министра Георгия Гахария рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V». В открытом письме, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что российская вакцина должна быть использована «для граждан Грузии, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом».

«К сожалению, в министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан Грузии о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. А специалист по политике здравоохранения, экс-депутат парламента Грузии Акакий Зоидзе выразил свое личное мнение, которое, как он сказал, совпадает с мнением правительства – что если даже российская вакцина получит стандарт высокого качества, её закупать не будут, чтобы это не было использовано российской пропагандой», – говорится в обращении.

НПО указывают на то, что ввоз российских продуктов в Грузию, а также экспорт грузинских товаров в РФ «не являются предметом политических спекуляций, а являются нормальными торговыми отношениями между странами».

Авторами открытого письма являются «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».

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