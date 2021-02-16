На Южном Кавказе продолжают анализировать детали поездки президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы. Глава государства заложил фундамент железнодорожной ветки Горадиз-Агбенд, открыл ГЭС в селе Гюлябирд. Президент и члены его семьи посетили Баситчайский заповедник. Эксперты старательно расшифровывают «месседжи», озвученные главой государства. Где на одном из первых мест по важности — новое предупреждение армянским реваншистам: «Сегодня некоторые реваншистские силы в Армении пытаются поднять голову. Они пытаются угрожать Азербайджану новыми провокациями, новой войной. Они должны понять, что мы уделяем внимание всем моментам, контролируем все и не позволим, чтобы армянский фашизм еще раз поднял голову».

А это заявление прозвучало на фоне очередного витка опасных армянских игр в Зангезуре. В Ереване обнародован релиз СНБ Армении: с учетом создавшейся оперативной ситуации и соображений безопасности, а также принимая за основу обстоятельство проведения пограничных работ на соответствующих территориях «Сюникской области», журналистам, желающим туда выехать, необходимо согласовать это с органами СНБ, то есть заблаговременно в письменной форме (в том числе в электронном виде) направить туда соответствующее обращение. В армянской медиа-сфере вспыхнула предсказуемая паника: что от нас скрывают? И означает ли это, что уже очень скоро «древнеармянский Сюник отдадут этим туркам»? СНБ выступает с разъяснениями: не надо распространять домыслы, дело исключительно в стремлении обеспечить безопасность журналистов. Впрочем, насколько убедительно это вышло, вопрос открытый. По сути, для работы журналистов в Зангезуре по сути вводится «режим военного времени».

И как это понимать? В СНБ просто пытаются снизить внимание прессы к Зангезуру, потому как это слишком неудобная для Пашиняна тема? И честно не понимают, что при помощи таких «рогаток» только подогревают страсти? Или…в Зангезуре действительно может стать «горячо» и по-настоящему опасно?

По понятным причинам ответ на этот вопрос вряд ли стоит искать в официальных пресс-релизах. Однако слишком многое указывает на то, что Ереван в Зангезуре действительно готовится к реализации весьма опасной стратегии, основанной на вооруженных провокациях. Во всяком случае, ереванский «Спутник» уже рассуждает: «Швейцария, на которую никто не собирается нападать, может за час-полтора поставить под ружье чуть ли не все взрослое население страны. Армения, которую соседи то и дело угрожают стереть с лица земли, похвастаться такой быстрой организацией самозащиты не может. Почему швейцарцы могут? Автоматическими штурмовыми винтовками там владеют отменно, и почти все отслужившие в армии держат их под рукой». Из чего делается простой вывод: надо, мол, раздавать оружие жителям приграничья.

И вот тут нельзя не вспомнить: в Армении уже объявляли о создании «ополчения». Причем сделали это как раз после заявления тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна, обещавшего «новую войну за новые территории», и в рамках той самой «игры с огнем», частью которой были и бои в Товузе, и «женские курсы военной подготовки» с участием Анны Акопян в оккупированном Карабахе, и пьяные танцы ее мужа в Шуше. И если теперь в Армении «повторяют ход», то как далеко готовы зайти? Особенно с учетом того, что на газахском участке границы уже стреляли? И самое главное, как понять, что активнее других в этой опасной провокационной затее участвует ереванский «Спутник», часть медиа-холдинга Марго Симоньян? Если кто забыл, ереванский «Спутник» — это часть российского холдинга «Россия сегодня». Именно Россия сегодня проводит миротворческую операцию на Южном Кавказе, и именно российские солдаты стоят между армянской и азербайджанской сторонами. В зангезурском приграничье они появились еще до освобождения Шуши — кадры солдат, державших в руках российский триколор, замелькали в СМИ уже после освобождения Зангелана, блокпост появился и в Горисе. И если армянская провокационная игра приведет к началу в Зангезуре настоящего «горячего сценария», то российские солдаты просто окажутся под перекрестным огнем, И что же — госпожа Симоньян об этом просто не подумала? Или, подберем самый мягкий эпитет, так осмелела, что выступает против политики Кремля в регионе?

Но намеренно прекратим здесь гадания, чем руководствуется Марго Симоньян. Просто напомним авторам этой идеи военные и военно-политические реалии — и альпийские, и кавказские. Швейцария — нейтральная страна, она не предъявляет соседям территориальных претензий, не набивается на роль чьего-то форпоста и не превращает свои границы в перманентную цепь «тлеющих конфликтов». И да, благодаря нейтралитету Альпийской Республики за последние несколько веков эффективность швейцарской обороны «методом тыка» никто не проверял. И самое главное, у Армении минувшей осенью был, пардон за черный юмор, шанс убедиться, что современные войны ведутся с использованием такого оружия, против которого комбинация «боевой дух плюс автомат» вряд ли сработает. Не говоря о том, что известный украинский военный эксперт Алексей Арестович уже «прошелся» по поводу попыток Еревана использовать в Карабахе легенду такой «второй Швейцарии» и «неприступной горной крепости». Вряд ли стоит напоминать, что осталось от этих легенд после реальной войны. И теперь армянским стратегам стоило бы прислушаться к предупреждению президента Азербайджана. Иначе новый удар «Железного кулака» будет предрешен. А мужу Марго Симоньян уже будут советовать добраться сначала не только до Шуши, но и до Кафана и Мегри.

Нурани

Minval.az