Группа ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук считают, что не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть задействованы в возникновении коронавирусной инфекции и передаче ее человеку, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрануки РФ.
Научная группа обратила внимание на то, что сразу после вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в Ухане начались исследования по изучению реакции различных домашних животных на этот вирус. Некоторые ученые выдвигали гипотезу, что мелкие домашние животные, в частности кошки, могут участвовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2.
«Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях, так как вероятность возникновения реальных условий, при которых напрямую интраназально будет введена экстремально большая доза вирусного патогена, крайне низка», — заявил декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков.
Он пояснил, что реагирование любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи свидетельствует лишь о схожести его молекулярно-биохимических процессов с человеческими. Это позволяет использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека.
Исследователи допускают возможность инфицирования кошачьих новым коронавирусом, но, считают ученые, это может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком. В реальных условиях шанс возникновения подобного стечения обстоятельств маловероятен.