С учетом крепкой дружбы и сотрудничества, а также особого отношения к Азербайджану Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) принял решение предоставить партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) 10 тыс. доз вакцины.

Как сообщили в ПЕА, об этом сказал заведующий отделом Управления по внешним связям ЦК КПК Чан Чэнькунь. Он отметил, что вакцины будут предоставлены ПЕА безвозмездно и при необходимости количество доз может быть увеличено.

ПЕА более 20 лет тесно сотрудничает с КПК. Фундамент отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем был заложен Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, за прошедшие годы они прошли большой путь развития.

КНР является стратегическим партнером Азербайджана, всегда защищает территориальную целостность нашей страны.

В нашей стране используется вакцина «Coronavac» производства китайской компании «Sinovac».

Minval.az