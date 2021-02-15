Директор Фонда укрепления материально-технической и социальной базы органов внутренних дел, полковник полиции Садиг Гёзалов освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов, передает АПА.

Согласно приказу, Гёзалов освобожден от занимаемой должности. На его место пока нет назначения.

Пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) подтвердила данный факт.

Гёзалов ранее занимал должность руководителя пресс-службы МВД. В 2017 году вышел на пенсию и был назначен директором Фонда укрепления материально-технической и социальной базы.

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