Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер в возрасте 90 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на El Pais.

Менем стал жертвой инфекции, которая осложнилась проблемами с сердцем.

Minval.az