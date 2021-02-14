Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер в возрасте 90 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на El Pais.
Менем стал жертвой инфекции, которая осложнилась проблемами с сердцем.
Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер в возрасте 90 лет в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на El Pais.
Менем стал жертвой инфекции, которая осложнилась проблемами с сердцем.
Дата: 2021/02/14 19:16
Раздел: Мир
Просмотров:
47
В связи с убийством террористами 13 турецких мирных граждан
Бахчели осудил убийство террористами РКК 13 турецких граждан
Хозяин виллы в немецком Фрайбурге, где жил Алексей Навальный, снял пародию на визит съемочной группы «Россия 1»
Расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива
Дело было в Орегоне
Вся территория за 28 лет оккупации армянскими войсками была опустошена
Еще трое пострадали
Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, достигло 124.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по миссии в Афганистане будет непростым, учитывая риск того, что вывод войск может