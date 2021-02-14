В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек, до 950 тыс. домохозяйств оказались без электричества.

Землетрясение магнитудой 7,3 затронуло северо-восток страны. Оно ощущалось в том числе в столице Японии Токио.

После этого последовало еще несколько афтершоков. Из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов.

Из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива.

Последствия землетрясения в Японии — в фоторепортаже РБК.

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