В Швеции решили помешать строительству газопровода «Северный поток-2». Как сообщает RT, депутат парламента Бьерн Седер направил соответствующий запрос министру иностранных дел Анн Линде.

По мнению Седера, Евросоюзу необходимо ответить на «действия России» по отношению к Алексею Навальному, трем европейским дипломатам, которых объявили персонами нон грата.

В качестве реакции шведский депутат предложил противодействовать строительству «Северного потока-2». В обращении к Линде он назвал его угрозой политике безопасности и подчеркнул, что проект сделает Европу зависимой от российского газа.

Седер, однако, констатировал, что Германия отказывается от остановки строительства газопровода. Депутат поинтересовался у главы МИД, планирует ли она принять меры, чтобы побудить Германию прекратить проект.

Minval.az