На недавней закрытой встрече с российскими журналистами глава Кремля Владимир Путин назвал три вещи, которыми он гордиться. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

«Очень доволен вакциной. Очень доволен. Историей с вакциной. Очень доволен, гордится историей с Карабахом. И гордится новыми видами оружия. Вот три позиции, которые в плюс за 2020-й год. Я думаю, что я не открываю никакой тайны», – сказал он.

По словам главреда «Эха Москвы», Путин был на встрече «очень спокоен».

«Как всегда, на все вопросы у него свой ответ. Не всегда полный и не всегда, не всегда полный – это самое главное, когда ты понимаешь тему», – цитирует Венедиктова издание «Гордон».

Закрытая встреча Путина с журналистами в режиме видеоконференции состоялась 10 февраля. В «традиционно долгой» встрече принимали участие 35 журналистов. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков говорил, что встречи не имеют заданной повестки дня.

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