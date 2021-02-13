Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. За сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 38 армян, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52 511 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывают гуманитарную помощь населению.

Инженерно-саперные группы Центра гуманитарного разминирования продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 13 га территории, 4 км дорог, 16 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 10 взрывоопасных предметов.

«Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1371,3 га территории, 429,8 км дорог, 1308 домостроений, в том числе 29 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 289 взрывоопасных предметов», — отмечается в сообщении МО России.

Minval.az