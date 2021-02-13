В Израиле учёные разработали экспериментальный препарат Allocetra, который всего за два часа облегчает симптомы коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что лекарство входит в третью фазу испытаний.

Из 21 пациента с CoViD-19, которые принимали участие в исследованиях, 19 были выписаны из больниц в среднем уже за шесть дней. Один из добровольцев рассказал, что почувствовал «что-то странное» через несколько часов после принятия препарата — он перестал кашлять, ему стало легче дышать.

Смертей пациентов не зафиксировано.

Minval.az