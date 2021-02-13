Совершена кража в доме бывшего депутата парламента Грузии Азера Сулейманова на улице Абдуллы Шаига в Марнеули, передает АПА.
По словам Сулейманова, кражи были систематическими, и воры заходили в дом в отдельные дни. Экс-депутат сообщил, что последний случай ограбления был зафиксирован сегодня утром.
Он отметил, что воры забрали антикварные предметы, хранившиеся во дворе дома, и ограбили автомобиль.
Азер Сулейманов сообщил, что узнал о краже сегодня. Камера видеонаблюдения зафиксировала воров.
Экс-депутат обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов начали расследование.