Совершена кража в доме бывшего депутата парламента Грузии Азера Сулейманова на улице Абдуллы Шаига в Марнеули, передает АПА.

По словам Сулейманова, кражи были систематическими, и воры заходили в дом в отдельные дни. Экс-депутат сообщил, что последний случай ограбления был зафиксирован сегодня утром.

Он отметил, что воры забрали антикварные предметы, хранившиеся во дворе дома, и ограбили автомобиль.

Азер Сулейманов сообщил, что узнал о краже сегодня. Камера видеонаблюдения зафиксировала воров.

Экс-депутат обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

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