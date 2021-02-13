В провинции Аклан на Филиппинах на свет появился белый одноглазый щенок с двумя языками и без носа. Об этом сообщило издание Daily Star.

Отмечается, что о случившемся рассказала местная жительница-хозяйка щенка. По словам женщины, у ее собаки родились два малыша — один нормальный, а второй с мутациями.

При этом щенка-циклопа пришлось сразу отвезти к ветеринару в надежде на спасение. Однако из-за отсутствия носа он не мог нормально дышать и умер через несколько часов после рождения.

Как объяснили женщине, мутация животного могла быть связана с тем, что его мать съела что-то токсичное во время беременности либо что она родила в период менопаузы.

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