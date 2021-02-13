Коронавирус COVID-19 останется с человечеством на длительное время, несмотря на вакцинацию и уменьшение количества зараженных. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, сообщило агентство AFP.

По мнению Аммон, вирус очень хорошо адаптировался к организму человека, в связи с чем со временем может понадобиться корректировка вакцины.

Кроме того, глава ECDC призвала страны не терять бдительность относительно инфекции и быть готовыми к тому, что полностью вывести ее не удастся.

«Мы должны быть готовы к тому, что он (коронавирус — ред.) останется с нами», — предупредила Аммон.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 108,7 миллиона человек, из них 80,7 миллиона выздоровели и почти 2,4 миллиона — умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

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