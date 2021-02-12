Переболевшая COVID-19 советская и российская актриса Алиса Фрейндлих выписалась из больницы. Об этом 12 февраля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на слова директора БДТ имени Товстоногова Татьяны Архиповой.

Она отметила, что врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье артистки. По словам Архиповой, в театре ждут возвращение Фрейндлих на сцену.

Представители больницы, в которой лечилась актриса, в комментарии агентству отметили, что она продолжит лечение в домашних условиях.

Minval.az