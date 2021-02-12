Досрочные выборы назначали не мы, мы были за то, чтобы выборы проводились после смещения Никола Пашиняна. Об этом заявил в беседе с журналистами на площади Свободы 12 февраля кандидат в премьер-министры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян, коснувшись того, что власти отказались проводить внеочередные выборы.

По его словам, он (Пашинян – ред.) захотел проявить инициативу, объявил досрочные выборы, потом сам отказался от этой мысли.

«Мы не обратили на это особого внимания, так как не было даже понятно, это уловка или нет. Наши проекты с тех пор не изменились. Наш проект — сменить его путем народного движения. Если Никол Пашинян сменится, то будет сформировано временное правительство. Планировалось, что я буду премьер-министром, и я объявил, что не буду баллотироваться. И если бы Пашиняну удалось провести выборы, что считаю невозможным, то я бы объявил, что в них также не буду участвовать»,- добавил Манукян.

На вопрос, будет ли он участвовать в выборах 2023 года, Манукян ответил: «Одному богу известно, будет существовать Армения к 2023 году или нет».

Minval.az