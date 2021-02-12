Заместитель министра культуры Армении Жанна Андреасян выступила на армянском телевидении с важным заявлением об опасности ультранационалистической идеологии «цехакронизма» пособника нацистов Гарегина Нжде. Ее слова стали первым открытым выступлением высокопоставленного чиновника РА против фашистского по своей природе учения Нжде о превосходстве армянской нации, пишет «Вестник Кавказа».

«Идеология Нжде – это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа», — подчеркнула она.

«Нельзя так существовать, то есть относиться ко всем свысока и в то же время ждать, что другие будут относиться к нам хорошо. Так не бывает. Мы не можем пытаться держать всех под своим контролем, полагая, что все вокруг нас просто тупые. Так невозможно жить. Нужны другие концепции армянского народа, которые мы могли бы провозгласить», — призвала Андреасян.

«На данный момент мы имеем только монолог националистов в армянском обществе. Но любой монолог в обществе очень опасен. Современный мир основан на скорости и разнообразии, и если мы не соответствуем этим тенденциям, не соответствуем трендам социального развития, то мы должны понять, что в данной ситуации мы оказываемся за пределами жизни мирового сообщества», — заключила замминистра культуры Армении.

Minval.az