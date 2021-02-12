Начальник Управления уголовного розыска Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел Джабраил Велиев освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов, пишет Репорт. Согласно приказу, Дж.Велиев был уволен за недочеты в своей служебной деятельности.

Ранее Дж.Велиев занимал должность начальника Сальянского районного отдела полиции.

Дж.Велиев является шурином Али Гасанова, начальника упраздненного отдела общественно-политических вопросов Администрации президента.

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