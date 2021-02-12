Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами.

По словам Нарышкина, людей, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. «Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал он.

Minval.az