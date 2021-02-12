Турция, как суверенное государство, приняла решение о закупке зенитно-ракетных комплексов С-400, и полна решимости завершить реализацию этого оборонного контракта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT.

Калын подчеркнул, что решение о контракте на закупку ЗРК С-400 принималось не в одночасье. «В Вашингтоне прекрасно информированы о всех этапах данного вопроса. Все действия Анкары были предельно прозрачными и открытыми. Турция открыто заявляла США: «Дайте четкий ответ на обращение Анкары по закупке комплексов Patriot, либо мы будем искать альтернативу». Возможно, в Вашингтоне посчитали, что Турция блефует», — сказал пресс-секретарь турецкого лидера.

Калын напомнил, что Анкара и Москва заключили контракт на С-400 в 2017 году, приблизительно за четыре месяца до утверждения в Конгрессе США Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). «Как известно ни один закон не имеет обратной силы. Это противоречит элементарным нормам права», — подчеркнул Калын, напомнив, что основываясь именно на положения CAATSA, Вашингтон впоследствии и ввел санкции против Турции.

Представитель администрации турецкого лидера отметил также, что Анкара неоднократно заявляла, что не собирается интегрироваться С-400 в систему НАТО. Поэтому ни о какой угрозе системе безопасности Альянса, в том числе самолетам пятого поколения F-35 речи не стоит. «Мы готовы обсуждать технические аспекты этого вопроса, однако США против и это вводит вопрос в тупик», — добавил Калын.

«Вызовы и риски в сфере обороны Турции сохраняются, и Анкара продолжит шаги по устранению проблем. Если США все же начнут правильно воспринимать ситуацию, но мы сможем предпринять шаги по выходу из сложившейся ситуации», — сказал пресс-секретарь президента.

Minval.az