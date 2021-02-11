«Я ни о чём не жалею, горжусь собой и своими боевыми товарищами». Об этом в беседе с журналистами во время встречи, проведенной в Высшей военной школе, сказал вернувшийся из армянского плена участник войны Мобиль Ахмедзаде, передает АПА.

Он отметил, что ушел на Отечественную войну как младший лейтенант, курсант Высшей военной школы, был тяжело ранен и попал в плен к армянам: «Я провел в плену 35 дней. Меня держали 4 дня в реанимации, а остальное время в тюрьме. Там мне ампутировали ногу. Армяне пытали меня в больнице. 14 декабря благодаря политике господина президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева меня освободили из плена и привезли в Азербайджан».

М.Ахмедзаде сказал, что добился успехов на поле боя благодаря знаниям, полученным в Высшей военной школе: «Преподаватели этой школы обучили нас тонкостям военной науки. Мы обязаны всем руководству, преподавателям и офицерам Высшей военной школы. Пять моих товарищей-курсантов стали шехидами, я сражался плечом к плечу с ними и был тяжело ранен».

Участник Карабахской войны выразил признательность азербайджанскому народу и Верховному главнокомандующему: «Они поддержали нас и в период войны, и после ее окончания. Хочу поблагодарить их за всё».

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