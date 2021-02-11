Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует попросить у России новый кредит в размере трех миллиардов долларов во время следующей встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Информацию о подготовке встречи Лукашенко и Путина изданию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что о дате встречи сообщат позднее. По данным источников издания, встреча состоится в Сочи, а предполагаемые даты — 22 и 25 февраля.

Лукашенко хочет получить остаток средств, которые в 2011 году Россия выделила на строительство Белорусской АЭС, рассказали источники в российском правительстве. По состоянию на конец 2020 года, Минск использовал 4,5 миллиарда долларов из выделенных 10 миллиардов долларов.

По словам одного из источников, вопрос выделения кредита почти решен, обсуждаются сроки и размер суммы. Ожидается, что кредит может быть оформлен во время предстоящей встречи лидеров стран.

В предыдущий раз Путин встречался с Лукашенко в сентябре прошлого года — это были первые личные переговоры с президентских выборов в Беларуси. Тогда Россия договорилась выдать Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

Minval.az