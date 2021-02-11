В результате поисковых работ, проведенных 10 февраля в районе Физули обнаружены тела еще 4 армянских оккупантов.
Всего с начала поисковых работ обнаружено 1371 тело армян.
В результате поисковых работ, проведенных 10 февраля в районе Физули обнаружены тела еще 4 армянских оккупантов.
Всего с начала поисковых работ обнаружено 1371 тело армян.
Дата: 2021/02/11 12:02
Раздел: Новость
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