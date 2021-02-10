Если бы премьер-министр Армении Никол Пашинян был уверен в том, что он одержит победу на выборах, то определенно пошел бы на этот шаг. Такое мнение высказал политтехнолог Армен Бадалян, отметив, что отказ от досрочных выборов свидетельствует о том, что Пашинян располагает результатами закрытых опросов, согласно которым рейтинг Роберта Кочаряна выше, чем его рейтинг.

«Если бы премьер-министр Армении Никол Пашинян был уверен в том, что он одержит победу на выборах, то определенно пошел бы на этот шаг и тем самым показал бы, что он легитимен, а второй президент РА ничего собой не представляет», — заявил Бадалян, слова которого приводит «Пастинфо».

Кроме того, по мнению политтехнолога, действующий премьер, в отличие от Кочаряна, не обладает поддержкой РФ. «В придачу к этому второй президент РА не только в плане безопасности, но и в контексте армяно-российских отношений воспринимается положительно, а от этого его имидж только выигрывает», — сказал эксперт.

Minval.az