На борьбу с коронавирусом (COVID-19) из госбюджета 2020 года было потрачено 1 млрд. 985,6 млн манатов.
Об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Минфина Маис Пириев, передает АПА.
На борьбу с коронавирусом (COVID-19) из госбюджета 2020 года было потрачено 1 млрд. 985,6 млн манатов.
Об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Минфина Маис Пириев, передает АПА.
Дата: 2021/02/10 17:26
Раздел: Наша жизнь
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