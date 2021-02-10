В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что у обвинений экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также предостерегли публичных граждан Украины от призывов к акциям неповиновения в дружеской Грузии.

«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», — отмечается на сайте МИД Украины.

Ранее Саакашвили в Facebook назвал посла Украины в Грузии Игоря Долгова взяточником и коррумпированным чиновником.

«Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни у Украины, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению, этот посол — взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов», — написал в соцсети Сааашвили.

9 февраля Игорь Долгов посетил МИД Грузии. Встреча была посвящена призывам экс-президента Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.

Долгов заявил, что действия бывшего главы государства не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами.

Minval.az