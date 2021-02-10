Посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Пакистан Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана, генералом Надимом Разой.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане, генерал Надим Раза подчеркнул, что победа Азербайджана в Отечественной войне, освобождение азербайджанских земель от оккупации с удовлетворением восприняли и в Пакистане, поздравил посла по этому случаю и отметил, что Пакистан постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха. Генерал выразил удовлетворение развитием братских отношений между двумя странами, отметив, что Пакистан будет наращивать усилия по продолжению и развитию военно-технического сотрудничества с Азербайджаном, пишет АПА.

Посол Азербайджана в Пакистане А.Ализаде рассказал о последних провокациях Армении и о ситуации, сложившейся в регионе после принятия совместного заявления 10 ноября 2020 года. Посол с большим удовлетворением отметил, что Пакистан был рядом с Азербайджаном и в период Отечественной войны, поблагодарил за эту политическую и моральную поддержку народ и правительство Пакистана, вооруженные силы этой страны.

В ходе встречи были обсуждены усилия, прилагаемые Пакистаном и Азербайджаном по установлению мира и стабильности в регионе, другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.

Minval.az