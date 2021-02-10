Знакомить азербайджанскую аудиторию с культурой российских субъектов федерации — это одно из направлений, которые надо ввести в работу Российского Информационно-культурного центра.

Об этом заявил Minval.az руководитель представительства Россотрудничества— Российского информационно-культурного центра в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров.

«Будучи не так давно в Казани вместе с руководителем Россотрудничества Евгением Александровичем Примаковым, который сейчас посещает субъекты федерации, думаю, что работа субъектов была бы в помощь Россотрудничеству, там обговаривалось много направлений», — отметил он

В числе возможных направлений рассматривается возможность открытия в Азербайджане филиала Казанского (Приволжского) федерального университета — одного из старейших и самых известных высших учебных заведений Российской Федерации. Также планируется организация в рамках проходящего в Азербайджана Года Низами гастролей одного казанских театров, в репертуаре которых есть спектакль по произведениям Низами.

В планах РИКЦ также открытие в Баку школы Каюма Насыри, где будет изучаться татарский язык. А уже 15 февраля совместно со Всемирным конгрессом татар мероприятие, посвященное памяти татарского поэта Мусы Джалиля, в этом активно участвуют молодежные организации татарской диаспоры Азербайджана.

Minval.az