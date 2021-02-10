Турецкая армия в ночь на среду начала новую операцию против боевиков террористической организации РКК на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. Операция получившая название Pençe Kartal-2 продолжается в районе Гара.

Согласно информации оборонного ведомства, в результате последовательных успешных операций ВС Турции террористы, орудующие на севере Ирака, несут серьезные потери. При этом террористы продолжают действовать в ряде иракских районов с целью нанесения ущерба Турции.

«Основываясь на международно признанном праве на самооборону, 10 февраля в 02:55 по местному времени началась операция в иракском районе Гара. Операция нацелена на устранение угрозы терроризма у границ страны», — говорится в сообщении.

Minval.az