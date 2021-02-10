Российский историк Олег Кузнецов, постоянно щекочущий нервы армян своими громкими разоблачениями, опубликовал на своей странице в «Фейсбук» статус, в котором отметил тот факт, что экс-президент Армении Роберт Кочарян с целью привлечь внимание Кремля к своей персоне, использует дешёвые и вульгарные средства.

«Так, на днях он сравнил Никола Пашиняна с Алексеем Навальным, наивно полагая, что таким сравнением он вдруг обратит на себя внимание российской политической верхушки, которая вновь воспылает к нему благорасположением. Но Кремль и Старая площадь оказались глухи к этим аллюзиям, прекрасно понимая, что не Пашинян, а именно Кочарян и Навальный — одного поля ягоды», — пишет Кузнецов.

«Данный словесный пассаж Кочаряна в очередной раз доказывает тот факт, что кроме поддержки из России ему в армянской политике рассчитывать не на что, а с таким багажом надеяться на реставрацию своей власти в стране явно не приходится. Кочарян сегодня — отвергнутый Кремлем холуй, место которому — на свалке истории. Ему совершенно нечего предложить ни своему народу, ни географическому окружению Армении, ни глобальному мировому сообществу. У него явно нет системной модели вывода Армении из послевоенного хаоса — политического и экономического. Своим заявлением о возвращении в большую политику он вбил основы кол в протухшую тушку откровенно нацистского «карабахского клана», сдал всех своих подельников, подставив их под потенциальные политические репрессии, неизбежность которых очевидна», — резюмирует Кузнецов.

Minval.az