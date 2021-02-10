Исполнительная власть города Шеки выдала разрешение на эксплуатацию отельного комплекса “Səki Park”. Согласно Государственному реестру строений, комплекс, состоящий из 4 гектаров земли, принадлежит сыну начальника СИЗО № 6 Мамеда Махмудова, внуку бывшего заместителя премьер-министра Абида Шарифова Ниджату Махмудову, пишет «Туран».

Отель “Səki Park” состоит из четырехэтажного здания и 1, 2, 3-х комнатных коттеджей общей площадью свыше 5200 квадратных метров. Здесь имеется крытый и открытый рестораны, волейбольная площадка, теннисный корт и открытый бассейн и множество других объектов для отдыха и развлечений.

Ниджат Махмудов с 2017 года проживает в Лондоне, где руководит компанией “Abeona Global Limited”. В 2018 году в этой компании молодой предприниматель имел состояние в размере свыше 260 тыс. фунтов.

Minval.az