Известный актер Леонид Куравлев перестал выходить на связь. Где он находится — неизвестно. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист стал отшельником после смерти жены в 2012 году. По словам соседей, он всегда носил траурную одежду и редко выходил на улицу. В начале 2020 года Куравлев переехал из города в загородный дом.

Сейчас актер перестал выходить на связь, чем взволновал своих близких.

По словам друга Куравлева Александра Шпагина, актер до сих пор тоскует по умершей жене. Он даже сделал гравировку своего имени на ее памятнике.

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